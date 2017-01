Inbrekers slaan toe in zeven garageboxen Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De politie heeft zaterdagmorgen meerdere inbraken ontdekt in de garageboxen van een appartementencomplex aan de Nelson Mandelastraat.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 12:55 (Update 15-1-2017, 12:56)

Een toegangsdeur werd geforceerd en uit een box zijn twee fietsen gestolen. Hiervan werd aangifte gedaan. Het is nog niet duidelijk of er uit de andere boxen iets is weggenomen.

De politie stelt een onderzoek in.