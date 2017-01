Omstreden plan tweerichtingsverkeer Bierkade Alkmaar lijkt van tafel

ALKMAAR - Het plan om tweerichtingsverkeer in te voeren op de route Bierkade - Wageweg in Alkmaar lijkt definitief van tafel. Bronnen melden dat er geen goede oplossing is voor het indammen van de te verwachten verkeersstroom.

Door Rob Bakker en Gerard van Engelen - 14-1-2017, 17:12 (Update 14-1-2017, 17:19)

Binnen de coalitie is veel ’discussie, verwarring en irritatie’ over de modellen die door onafhankelijke onderzoeksbureaus zijn neergelegd, meldt een bron. Dinsdag wil het college de knoop doorhakken, maar verantwoordelijk wethouder Jan Nagengast (CDA) weet nog niet of dat gaat lukken. „Dat merken we dinsdag....