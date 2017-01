’Voor iedereen wat te vieren’

jjfoto.nl / Jan Jong Ter Heegde wil graag op de foto bij het Horizoncollege. Hij was er voorzitter van de raad van toezicht. ,,Hier zit de jeugd, de toekomst van Heerhugowaard.”

HEERHUGOWAARD - Het leven is rommelig op het moment, zegt Ter Heegde. „Afscheid nemen in Heerhugowaard, inwerken in Gooise Meren. En dan komende week de verhuizing.” Maar hij heeft er weer de energie voor. Hij is in balans.

Door Gert van der Maten - 14-1-2017, 14:00 (Update 14-1-2017, 14:23)

„Het is gebruikelijk dat burgemeesters zo in hun achtste jaar eens om zich heen gaan kijken naar een andere post. Maar Marga, mijn vrouw, was ziek en we wisten dat ze zo tussen de 0 en 5 jaar zou overlijden. Dan ga je geen...