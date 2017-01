Ter Heegde, tot slot

HEERHUGOWAARD - Scheidend burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard vindt niet dat wethouders een rol moeten spelen in kwesties van openbare orde en veiligheid. Dat zegt hij over de toekomst van het burgemeestersambt in een afscheidsinterview.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 14-1-2017, 14:00 (Update 14-1-2017, 14:23)

„De openbare orde moet bij de burgemeester blijven”, aldus Ter Heegde. „Die heeft zitting in de driehoek.” Daarmee doelt de burgemeester op het geregelde veiligheidsoverleg dat burgemeesters als wettelijke ’opperbevelhebbers’ van politie en brandweer hebben met de korpsleiding van de politie en met de officier van...