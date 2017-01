Optreden van Kirsten van Teijn in De Beun Heiloo voor vrijdagavond afgelast

Kirsten van Teijn

HEILOO - De voorstelling Zalf van Kisten van Teijn, die voor vanavond in theater De Beun gepland stond, gaat niet door. De cabaretière is ziek.

,,Het spijt haar vreselijk, maar ze kan niet optreden’’, meldt de Stichting Vrienden van de Beun, die de voorstelling had georganiseerd. De stichting zal in overleg met Kirsten een nieuwe datum voor het optreden in haar geboorteplaats Heiloo proberen te vinden. Mensen die al een kaart hadden besteld, de voorstelling was nagenoeg uitverkocht, wordt verzocht hun ticket goed te bewaren.