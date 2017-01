Politiek Heiloo buigt zich over houtwallen in nieuwbouwwijken

HEILOO - De politiek in Heiloo gaat zich bezig houden met de problemen rond het snoeien van houtsingels of -wallen in de nieuwbouwwijken aan de zuidkant van Heiloo. Dit naar aanleiding van het verwijderen van grote delen van zo’n singel in het plan Oosterzand.

Volgende week buigt de commissie openbare ruimte van de gemeenteraad zich over een notitie van initiatiefnemer Hans van Halem van D66. ,,Enige tijd geleden is de houtwal aan de Oosterzij voor een deel verwijderd. Dit heeft echter pas...