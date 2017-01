Greppels van 4000 jaar oud langs A9

Foto Mark van Raaij In de greppel (donkere vlekken) zijn de sporen van de schop goed te zien.

HEILOO - Ten westen van de A9 bij Heiloo zijn resten gevonden van greppels die zo’n vierduizend jaar geleden zijn gegraven. Amateur-archeoloog Mark van Raaij uit Limmen noemt de vondst ’spectaculair’.

Door Henk-Jan den Ouden - 13-1-2017, 11:09 (Update 13-1-2017, 11:09)

Het bijzondere zit hem niet zo zeer in de drie greppels zelf, als wel waar ze gevonden zijn, zegt Van Raaij. Niet op de strandwal waar de dorpen Heiloo en Limmen nu op liggen, maar in de strandvlakte ten oosten daarvan. „Dit zijn de oudste sporen van bewoning die we tot nu toe op de strandvlakte vonden. De strandvlakte ligt namelijk heel laag. We weten echter dat rond 2500 tot 2000 voor Christus zich om de vlakte heen duinen hebben gevormd, waardoor het gebied aanvankelijk droog lag. Maar het water dat er in zat kon er niet meer weg, dus het gebied werd steeds natter en later vond er veenvorming plaats. In de droge periode is het gebied gebruikt. Waarvoor, dat weten we nog niet precies. In en bij de greppels zijn monsters genomen. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of er akkers waren of veeteelt.”

Aan de oostkant van de A9 waren al greppels ontdekt uit de Romeinse tijd. Deze duiden erop dat er ook in die tijd bewoning was in het gebied. „Het veen dat daar was ontstaan, was toen tot ongeveer waar de A9 nu ligt ondergestoven met een laag zand”, legt Van Raaij uit. In een van de greppels is een grote complete pot gevonden, die waarschijnlijk met opzet is begraven. Het gaat vrijwel zeker om een rituele begraving waarbij de pot gevuld zal zijn met kruiden of voedsel, wellicht ter bescherming tegen negatieve invloeden of positief stimuleren van de groei van de gewassen of het vee. De huizen zelf moeten in de buurt hebben gestaan. Meer informatie staat op www.baduhenna.nl.