Nieuw boek legt historie pakhuis Dekker bloot

Foto Erna Faust Pakhuis Dekker aan de Holleweg in Heiloo.

HEILOO - De verbouwing van pakhuis Dekker aan de Holleweg in Heiloo is bijna klaar, en dat is ook van buiten al te zien. Het pand wordt van zaadpakhuis getransformeerd tot een gebouw voor wonen, werken en kunst maken en exposeren. In een nieuw boekje van Teus Twigt, aangetrouwd bij de familie Dekker, staat de geschiedenis van het pakhuis beschreven.

Door Henk-Jan den Ouden - 13-1-2017, 11:00 (Update 13-1-2017, 11:00)

Twigt is met de familie verbonden omdat grondlegger Jacob Dekker de oom was van zijn vrouw. Hij vond met Miny, de vrouw van Jacobs zoon Jan, in het pakhuis en in hun woonhuis De Lutine in Heiloo allerlei documenten over de zaadhandel die in het markante pand was gevestigd, en destilleerde mede daaruit de geschiedenis van het gebouw.

Die gaat terug tot 1923. Jacob Dekker, een boerenzoon uit Koedijk, zoekt een opslagplaats voor zijn zaadhandel en komt terecht bij een stuk grond aan de Holleweg in Heiloo. Hij koopt 702 vierkante meter, voor een gulden per meter, en laat er een pakhuis van acht meter breed en vijftien meter lang op bouwen. De bouwvergunning wordt binnen een week verleend door de gemeente.

Dekker laat het pakhuis vlak bij het treinstation van Heiloo zetten, want dat was belangrijk. In 1923 exporteerde hij al meer zaad dan dat hij in Nederland verkocht, en waar de Nederlandse afzet afnam, groeide die naar Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Engeland in de jaren twintig. Vandaar dat Dekker al in 1928 het pakhuis maar liefst tien meter naar achter laat uitbreiden.

Lift

Opnieuw is de bouwvergunning er binnen een paar dagen, maar met andere vergunningen neemt Dekker het waarschijnlijk niet zo nauw, zoals de Hinderwetvergunning voor het draaien van de machines die waarschijnlijk pas jaren na ingebruikname is aangevraagd. Met de eenvoudige lift ontstaan zelfs meerdere keren problemen. Maar die is tot op de dag van vandaag in dezelfde staat gebleven.

Hoewel de zaken niet altijd even florissant gaan, laat Dekker in 1933 het pakhuis verdubbelen in omvang. Hij koopt daarvoor een stuk grond bij aan de zuidkant van het perceel. Bij die aanbouw wordt ook de prachtige mansardekap aangelegd, die ook nu nog het gebouw afdekt.

In de Tweede Wereldoorlog wordt Dekkers woonhuis De Lutine twee keer gevorderd door de Duitsers en hij verplaatst zijn kantoor dan ook naar het pakhuis. In deze ruimte vonden vanaf het voorjaar van 1944 regelmatig vergaderingen plaats van het regionale verzet en Jacob wordt in het najaar benoemd tot commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten voor Heiloo en Egmond. Zoon Jan drukt er met enkele vrienden met illegale blad Telex, dat tot in mei 1945 verschijnt.

Politiek

Als Jacob in 1954 op 61-jarige leeftijd plots overlijdt, neemt zoon Jan de zaadhandel over. Deze oud-beroepsmilitair heeft ook veel belangstelling voor de politiek en combineert zijn werkzaamheden voor de zaadhandel tientallen jaren met die voor de gemeenteraad en als wethouder. In 1986 beëindigt hij de zaadhandel.

Het pakhuis wordt dan vooral gebruikt voor incidentele opslag, todat Jan in 2012 overlijdt. Zijn vrouw Miny neemt de zorg voor het pakhuis over en komt tot overeenstemming met kunstenares Jacky Mol, al jaren een vriendin van Jan, voor verkoop van het pakhuis. Mol maakt er een woongedeelte in voor zichzelf en maakt de rest van het pand geschikt voor kunstenaars en zakelijke activiteiten. De oorspronkelijke constructie is bewaard gebleven, behoudens enkele kleine aanpassingen, zoals dakramen in de kap. Over een paar weken, als de restauratie is afgerond, zal het verbouwde pakhuis officieel worden geopend.

Het boekje ’Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo’ is voor 12,50 verkrijgbaar bij de boekhandel of bij auteur Teus Twigt, syntaxbejheer@upcmail.nl" title="" target="_blank">syntaxbeheer@upcmail.nl.