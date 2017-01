Terugkerend virusleed dat ’Noro’ heet

Archief ANP Het norovirus vraagt vergaande voorzorgmaatregelen.

ALKMAAR - Het komt elk jaar terug, soms in meerdere golven. En elk jaar worden familieleden van met name oudere mensen er zenuwachtig van: het virusleed dat Noro heet.

Door Gerard van Engelen - 13-1-2017, 10:56 (Update 13-1-2017, 11:31)

Het begon deze week met alarmerende berichten uit West-Friesland. Zorgcentrum De Rustenburcht in Ursem kampte met het Norovirus. Dit zeer besmettelijke virus veroorzaakt ernstige darmklachten zoals diarree. Zorgorganisatie Wilgaerden heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.

Op afdelingen waar het virus heerste, werkte het personeel tijdens zorgmomenten met beschermende middelen zoals schort, handschoenen en mondmasker. Het virus stak afgelopen weekend de kop op en is inmiddels onder controle. In totaal werden er 22 bewoners ziek en ook negen medewerkers raakten besmet.

Ziek

Een rondje langs de velden in de regio leert dat ook hier het Norovirus weer heeft toegeslagen op verschillende sterktes. Lia Lantink - Prins, bestuurder bij stichting Niko (drie verzorgingstehuizen in Alkmaar): „Vooral in december en januari hadden we last. In totaal hebben vijftien tot twintig van onze zorgvragers het Norovirus gehad. En daarnaast ook nog acht tot tien van onze medewerkers. Veel respect voor de medewerkers die met zieke zorgvragers en uitgevallen collega’s er toch fantastische feestdagen van gemaakt hebben. Omdat we binnen Niko meteen het protocol inzetten, hebben we een grote uitbraak weten te voorkomen. Op dit moment heerst er geen Norovirus meer en zijn de zorgvragers en medewerkers weer hersteld.”

Vier uitbraken

Bij Magentazorg (zeven vestigingen) werden de afgelopen weken bij vier afdelingen Noro-uitbraken gerapporteerd. ,En dan praat je over afdelingen met gemiddeld twintig á dertig bewoners, waar dan -ook gemiddeld- vijf tot zeven mensen flink ziek worden”, zegt woordvoerster Susan Baks.Oook zij roemt de draaiboeken die voor Norovirus zijn opgesteld en direct worden nageleefd. „Over het algemeen is het virus tussen de drie en vijf dagen na de uitbraak weer weg.”

Het protocol is geolied: na constatering worden familieleden van de zieken gebeld. Die krijgen vaak het advies om even niet langs te komen, maar wie dat toch wil, kan het op eigen risico doen. Verder zijn er de desinfecterende handzeep-pompjes en eventueel handschoenen beschikbaar om overdracht de kop in te drukken. Ook voor wasgoed zijn verscherpte hygiëneregels van kracht. Zolang het virus rondwaart, vinden er in principe geen overplaatsingen of verhuizingen plaats.

Druk

„Het is druk in beide ziekenhuizen van Noordwest, maar we kunnen nog steeds patiënten opnemen en verantwoord zorg verlenen. De drukte wordt, net als in de rest van Nederland, veroorzaakt door de griepvarianten -inclusief Norovirus- en het RS-virus. Dat laatste is een luchtwegvirus dat met name kinderen treft”, zegt woordvoerder Rinske de Wit - Brandsma van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Bij de Zorgcirkelgroep (twee vestigingen) meldt woordvoerder John Bontje: „Er is momenteel geen uitbraak. Voor de kerst waren er enkele mensen ziek, maar dat is nu gepareerd.”

Bij Alkcare (Rekerheem en Oldeburgh) meldt locatiemanager Mark Prinsen: „De laatste keer dat het virus bij ons actief was, is in 2014 geweest. En daarvoor was het voor het laatst in 2002.”