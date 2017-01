Bruinooge kan kritische agent niet op het matje roepen

Foto JJFoto Burgemeester Bruinooge van Alkmaar

ALKMAAR - Burgemeester Piet Bruinooge en de leiding van de politie zitten op een lijn waar het gaat om het cameratoezicht in Oudorp. Maar dat wil nog niet zeggen dat Bruinooge kritische uitlatingen over het beleid in de toekomst kan voorkomen.

Door Rob Bakker - 12-1-2017, 21:24 (Update 12-1-2017, 21:48)

’Dat is onze verantwoordelijkheid’, heeft Bruinooge van de korpsleiding te horen gekregen.

Het college antwoordt dit op vragen van OPA-fractieleider Jan Hoekzema. Aanleiding was een kritische kanttekening van de wijkagente van Oudorp over een idee van OPA-wethouder Victor Kloos. Hij wil in...