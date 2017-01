Onderweg: Skinny Skate

Binnen begeleiden zoete winkelcentrumdeuntjes het behaaglijke consumentenklimaat van Middenwaard, buiten, in het vrijwel verlaten park, klinken rauwe rappersbeats en perfectioneert Jesse Kleijer, tussen de winterse buien door, zijn skatestunts.

Door Rob Bakker - 12-1-2017, 18:07 (Update 12-1-2017, 18:07)

De ’Rock to Fakie’ bijvoorbeeld. Die heeft hij al behoorlijk onder de knie. Jesse rijdt op zijn skateplank de holle helling van een skate-object op. Bovenaan stopt hij, blijft even in het midden balanceren, wipt het uiteinde de skateplank omhoog en laat zich vervolgens terug rollen.

De regen maakt vandaag de ’Rock to Fakie’...