Veilig door dagelijks belletje

HEERHUGOWAARD - De telefooncirkel van Humanitas bestaat in deze regio al dertig jaar, maar in Heerhugowaard zijn nog maar drie deelnemers. Gezien de vergrijzing van deze gemeente denkt Humanitas dat er veel meer behoefte is aan deze voorziening.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 22:00 (Update 13-1-2017, 22:00)

Humanitas zoekt deelnemers aan telefooncirkels

Coördinator Yannick Nijsingh vertelt dat de telefooncirkel voor veel ouderen een gevoel van veiligheid geeft en ook helpt bij de bestrijding van eenzaamheid.

De cirkel werkt zo dat elke dag een vrijwilliger van Humanitas om half negen het eerste belletje pleegt. Hij belt de bovenste persoon van een lijst van maximaal acht deelnemers. Bij meer belangstelling komen er meer cirkels. De nummer één belt nummer twee, die weer nummer drie, enzovoort. De laatste belt de vrijwilliger weer om te zeggen dat de cirkel rond is.

Drie minuten

Iedereen mag maximaal drie minuten bellen zodat de cirkel in totaal een half uurtje in de lucht is. Nijsingh: ,,Maar wat je ziet, is dat mensen elkaar dan daarna nog even terugbellen om hun gesprek af te maken of om gewoon nog wat verder te kletsen. Zo ontstaan contacten en soms zelfs vriendschappen.”

Als iedereen de telefoon opneemt, is het meteen duidelijk dat alle deelnemers goed wakker zijn geworden, dat alles in orde is. Meldt iemand zich niet, dan dient de beller meteen de de vrijwilliger in te lichten. Die zoekt dan contact met een sleuteladres. Dat kan een familielid zijn, maar ook een van de buren. Als ook die niet te bereiken zijn, wordt de politie gebeld.

Hulp

Een bijverschijnsel van de cirkel is dat de deelnemers in de gaten houden of het wel goed gaat met de anderen. Als het nodig is kan Humanitas hulp regelen.

Al met al geeft de telefooncirkel dus veiligheid en gezelligheid, aldus Nijsingh. Volgens hem is er in deze tijd waarin mensen langer zelfstandig blijven wonen, veel vraag naar. ,,Maar mensen weten ons vaak niet te vinden.” Wie zich aanmeldt krijgt huisbezoek. Iemand van Humanitas komt zich dan voorstellen en komt uitleggen hoe de cirkel werkt.

Aanmelden kan via telefoonnummer 072-5401800.

Drie keer per jaar is er een koffieochtend voor alle deelnemers aan de telefooncirkels.

,,Altijd erg leuk”, zegt Nijsingh. Mensen die dagelijks bellen, zien elkaar ineens.”