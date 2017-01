Nieuw leven raadhuisje Grootschermer

Archieffoto Het raadhuisje van Grootschermer

GROOTSCHERMER - Het uit 1639 stammende raadhuisje van Grootschermer begint in mei van dit jaar aan de zoveelste fase in haar bestaan.

Door Rob Bakker - 11-1-2017, 17:53 (Update 11-1-2017, 17:53)

Het monument heeft dan de oude inrichting van voor 1970 terug, met daarbij tal van antieke voorwerpen. In de zomermaanden kan het raadhuisje in de weekenden bezocht worden door toeristen. Zo’n dertig Grootschermenaren meldden zich dinsdagavond tijdens de door de Stichting Raadhuis Grootschermer belegde informatieavond aan als vrijwilliger, respectievelijk gastheer of gastvrouw.

Van 1 mei tot 1 september ontvangen ze toeristen...