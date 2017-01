Edo de Waard met Kamerkoor in de Grote Kerk

Aangeleverde foto Enkele leden van het Kamerkoor.

ALKMAAR - In de Grote Kerk van Alkmaar geeft het Nederlands Kamerkoor vrijdagavond een nieuwjaarsconcert onder leiding van gastdirigent Edo de Waart.

De Waart is een internationaal gevierd dirigent. Hij is artistiek leider van het New Zealand Symphony Orchestra en het Milwaukee Symphony Orchestra.

Het Nederlands Kamerkoor vroeg De Waart voor de tweede editie van de concertserie ’Big to basics’. Daarin laat het koor dirigenten van grote symfonieorkesten terugkeren naar wat men noemt ’het fundament van de westerse muziek’, de meerstemmige vocale muziek....