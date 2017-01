Pracht van afval in Kranenburgh

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Annelies Horden bij ’Uitgelezen’.

BERGEN - Van de textielschilderijen van Babette Treuman, via de ontregelende kunst van Martijn Engelbregt naar de duizenden geplette wc-rollen van Annelies Horden. De Salon van Nieuwe Leden in Kranenburgh, Bergen, is rijk aan variatie.

Door Mark Minnema - 11-1-2017, 21:00 (Update 11-1-2017, 21:23)

Met deze ’salon’ verwelkomt de Kunstenaarsvereniging Bergen (KCB) traditioneel zijn nieuwe leden. In het afgelopen jaar waren dat er negen. Daarvan zijn er enkele uit deze regio (Bergenaar Martijn Engelbregt en Annelies Horden uit Schoorldam).

Binding met deze streek is geen vereiste, zegt Theo Steemers, voorzitter van de...