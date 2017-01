’Honderd woningen en grote parkeergarage in Schoorl’

SCHOORL - Het dorp Schoorl mag niet veranderen in een ’openluchtmuseum waar straks geen jongeren meer te vinden zijn’.

Door Ype Minkema - 11-1-2017, 17:25 (Update 11-1-2017, 17:25)

Het CDA heeft daarom een opzienbarend plan ontwikkeld voor de bouw van bijna honderd appartementen en een ondergrondse parkeergarage voor bijna driehonderd auto’s. De politieke partij heeft de plannen ook al financieel uitgewerkt. Kosten: een kleine 25 miljoen euro. Het is haalbaar, is de conclusie. Donderdagavond wordt het initiatief besproken in de raadscommissie van de gemeente Bergen.

Andere oorden

Schoorl vergrijst in een rap tempo,...