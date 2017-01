’Alternatief voor tunnel te dicht op de Westerweg’

HEERHUGOWAARD - Een rotonde te dicht op de N242 maakt dat het alternatieve plan voor de spooronderdoorgang in de Zuidtangent in duigen valt. Dat zegt de gemeente in een toelichting op het besluit.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 22:00 (Update 11-1-2017, 22:00)

Het alternatief kwam van oud-wethouder Rob Mark. Hij bedacht twee rotondes op de huidige kruisingen met de Industriestraat en het Stationsplein. Daartussen zouden twee verkeersstromen moeten komen. In het midden een tweebaans tunnelbak onder het spoor door voor het doorgaande verkeer, en aan weerszijden daarvan een parallelweg met spoorbomen...