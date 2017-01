Politieke vragen rond Alkmaarse bewonersondernemingen

ALKMAAR - ,,Steeds vaker horen we stevige kritiek vanuit bewonersondernemingen (geprivatiseerde wijkcentra -red) op het gemeentelijk beleid.’’

Dat constateerde Ineke Bozelie (GroenLinks) dinsdagavond in een commissievergadering. ,,We willen nu eindelijk wel eens weten wat de stand van zaken is. We weten nog steeds niet of alle ambities waargemaakt kunnen worden met een budget van 1,9 miljoen. En we weten ook niet wat het college doet met de kritiek die we onlangs gelezen hebben in de krant en die we ook gehoord hebben,...