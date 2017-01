Junkieshow bij rechtbank Alkmaar

ALKMAAR - De ene welbespraakt en spitsvondig (’ik beroep me op mijn zwijgrecht’) als een gelikte manager. De andere dromerig en afwezig als een broertje van Johnny Depp in zijn rol van piratenkoning Jack Sparrow. Als de officier iets zei dat hem niet aanstond ging een middelvinger omhoog.

Door Gerard van Engelen - 11-1-2017, 15:08 (Update 11-1-2017, 15:13)

Het rovende gelegenheidsduo Elvin B. (35) uit Langedijk en Erwin T. (50) uit Alkmaar, beide liefhebber van alcohol en genotsmiddelen, maakte er onbedoeld een show van, dinsdag bij de Alkmaarse rechtbank.

Het duo wordt verdacht van poging tot inbraak bij een bouwbedrijf in Alkmaar, heling van een bromscooter en verduistering van een kentekenplaat van een andere scooter.

Elvin B. was volgens het OM ook schuldig aan mishandeling en beroving van een taxichauffeur (geld en telefoon), en van een plaatsgenoot die hij op straat een telefoon uit handen had gerukt. Dat laatste was hem op een pak slaag komen te staan. Verder was hij ook betrokken bij diefstal van een breedbeeld-tv uit een Heerhugowaardse woning.

Dat de zitting zo’n twee uur duurde was vooral het gevolg van de monologen van Elvin B. Als die zich niet beriep op zijn zwijgrecht had hij wel kritiek op de reclassering, de rechtspraak of de politie: ,,Dat had wel wat minder gekund’’, zei hij over de wijze waarop die hem uit de badkamer van zijn woning had gehaald nadat hij zich daar -zwaaiend met messen- in had verschanst: de deur werd ingetrapt door potige agenten. Zijn maat Erwin T. beperkte zich tot onverstaanbaar verbaal gepruttel, holle blikken en -waar hij dat nodig achtte- het tonen van een gestrekte middelvinger. Wat het OM betreft wordt Elvin B twee jaar opgesloten in een kliniek voor veelplegers.

De dakloze Erwin T. kan rekenen op een werkstraf van 120 uur en opname in een instelling voor begeleid wonen.

Uitspraak 24 januari.