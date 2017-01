Van uil tot vliegende deur

Foto Ronald Goedheer Een ransuil kijkt kritisch toe in bezoekerscentrum De Hoep.

Jack van Schayk zag er in zijn tijd als boswachter eens eentje voorbij vliegen boven de duinen bij Castricum; een ’vliegende deur’. Een jong exemplaar, waarschijnlijk onderweg naar Lauwersmeer, Oostvaardersplassen, Roggebotzand of Biesbosch, waar deze indrukwekkende vogel steeds vaker broedend wordt gesignaleerd.

Door Marjolein Eijkman - 11-1-2017, 14:49 (Update 11-1-2017, 14:52)

Het gaat hier over de zeearend, die sinds tien jaar terug is als broedvogel in Nederland. Niet het bekende Amerikaanse exemplaar met de markante witte kop, maar de Europese, die helemaal bruin is. Wat hem er overigens niet minder indrukwekkend...