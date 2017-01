Waarom krijgt een specht geen koppijn?

Foto Ronald Goedheer Een eidereend in actie.

De hele dag met je snavel tegen een boom aantikken. Je zou er een knallende spijker van in je kop krijgen. Toch heeft een specht daar geen last van. Weetjes over spechten en andere vogels uit de tentoonstelling ’Wildzoekers’.

Door Marjolein Eijkman - 11-1-2017, 14:46 (Update 11-1-2017, 14:52)

Een specht krijgt geen koppijn omdat hij heel ingenieus ontworpen is. Zijn hersenen liggen ingebed in een soort schokdempers en hij heeft een verstevigde snavel, die ook nog eens met een speciaal scharnier vast zit aan zijn schedel, waardoor de klap minder hard...