Bestuurders met flinke slok op betrapt in Alkmaar en Sint Pancras

Foto: archief ANP

ALKMAAR - De politie heeft dinsdag in Sint Pancras en Alkmaar twee drankrijders betrapt die een flinke slok te veel op hadden. Het ging om een bromfietser en een automobilist.

Agenten controleerden dinsdagmiddag rond 15.20 uur een voertuig op de Bovenweg in Sint Pancras nadat de politie was getipt over het rijgedrag van de bestuurder. Bij een ademanalyse op het politiebureau bleek de 64-jarige bestuurder drie keer het maximum (655 ug/l ) aan alcohol te hebben ingenomen. De man is hierop aangehouden.

Die avond werd een 33-jarige Alkmaarder rond 20.25 uur op de Koelmalan in zijn woonplaats gecontroleerd omdat hij zonder helm op een brommer reed. De man negeerde een stopteken en ging er vandoor. Na een korte achtervolging werd de man alsnog aan de kant van de weg gezet. Op het bureau blies de man 925 ug/l (ruim vier keer het maximum). Het rijbewijs van de Alkmaarder is ingevorderd.