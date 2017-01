Compleet elftal SV Vrone bestolen tijdens dinsdagavond-training in Sint Pancras

Archieffoto

SINT PANCRAS - Een compleet voetbalelftal van S.V. Vrone is dinsdagavond tijdens een training bestolen van hun persoonlijke spullen. Een deur van de kleedkamer werd geforceerd, de daders gingen er vandoor met mobiele telefoons, portemonnees en sieraden.

Na afloop van de trainng ontdekten de spelers en hun trainer de diefstal. Zeker elf benadeelden hebben aangifte gedaan. Ook wisten de dader(s) de sleutel met de daarbij bijhorende snorfiets te stelen. Deze snorfiets werd later op de avond op de Twuyverweg in Sint Pancras terug gevonden. De brommer stond op slot en de sleutel was uit het contact.

De politie zoekt getuigen van de diefstal.