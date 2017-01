’Alternatief tunnel Zuidtangent Heerhugowaard is niet uitvoerbaar’

HEERHUGOWAARD - Het alternatieve plan voor de spooronderdoorgang in de Zuidtangent van oud-wethouder Rob Mark (VVD) is niet uitvoerbaar. Dat heeft wethouder Monique Stam (VVD) van Heerhugowaard dinsdagavond gezegd tegen de raadscommissie Stadsontwikkeling.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 22:18 (Update 10-1-2017, 22:53)

,,We hebben het van alle kanten bekeken, we hebben ProRail erbij gehad, maar het is technisch niet uitvoerbaar”, aldus de wethouder. Ze gaf ter plekke geen onderbouwing. Die krijgen de commissieleden woensdag via de mail.

Rob Mark bedacht een alternatief dat geen ingewikkelde omrij-routes noodzakelijk maakt, zoals in het gemeentelijke...