Briljanten paar doet alles nog zelf

Foto Erna Faust Johannes en Carolina van Hardeveld laten burgemeester Piet Bruinooge het speciale jubileumboek zien.

ALKMAAR - Natuurlijk, ouderdomsklachten zijn onvermijdelijk als je, zoals Johannes en Carolina van Hardeveld, respectievelijk 89 en 86 jaar bent. Maar dankbaar zijn ze ook, vanwege hun relatief goed gezondheid. Ze wonen zelfstandig en kunnen alles nog zelf. ,,Ik rijd zelfs nog auto’’, voegt Johannes er aan toe.

Door Rob Bakker - 10-1-2017, 21:30 (Update 10-1-2017, 21:30)

Het stel kreeg dinsdagmiddag bezoek van burgemeester Piet Bruinooge, vanwege hun 65-jarig huwelijk, wat afgelopen weekend al uitgebreid werd gevierd met de familie.

Johannes liep Carolina in 1948 tegen het lijf, nadat hij als marinier drie jaar in toenmalig Nederlands-Indië was geweest. Hij en een dienstmaat mochten vrij reizen en kwamen tijdens hun rondreis door Nederland in Alkmaar terecht. Na de eerste ontmoeting met Carolina was het direct raak. Na vier jaar verkering volgde de trouwdag op 10 januari 1952 en ging het stel in Alkmaar wonen. Dertig jaar lang dreef het echtpaar een drogisterij in Oudorp. Carolina was daarnaast pedicure. De winkel werd later door een dochter voortgezet.