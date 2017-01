Handboeken voor erfinrichting

Bron Ontwerp uw eigen erf/Alkmaar Een authentiek veenweide erf.

HEILOO - Bij een authentieke boerderij hoort een authentiek boerenerf. Maar hoe ziet dat eruit, wat voor bomen plant je en waar moet de sloot komen? Het antwoord op deze en andere vragen staat in het handboek ’Ontwerp uw eigen erf’ van Landschap Noord-Holland.

Landschap Noord-Holland heeft inmiddels voor alle gemeenten in Laag Holland zo’n boek samengesteld. Naast de exemplaren voor Beemster, Castricum, Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Wormerland, Amsterdam-Noord en Zeevang is onlangs ook het boek voor Alkmaar -voorheen geen onderdeel van Laag Holland maar dankzij de samenvoeging met Schermer wel- van de pers gerold. En er is een handboek in de maak voor de eerste gemeente buiten Laag Holland: Bergen.

In elk handboek is voor de bewuste gemeente specifiek beschreven welke streekeigen erven er zijn en -in lekentaal- welke regels en beperkingen er gelden. Maar het is bovenal een praktisch boek met onder meer uitleg over de indeling van het erf en de aanleg en onderhoud van de erfbeplanting.

De handboeken ’Ontwerp uw eigen erf’ zijn voor €10 per stuk verkrijgbaar via landschapnoordholland.nl/webwinkel