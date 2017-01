Raadslid Langedijk: ’Laten we over oud zeer heen stappen’

Foto Erna Faust Langedijker raadslid Jacquelien de Boer (28): ,,Ik geef de hoop nog niet op.’’

NOORD-SCHARWOUDE - Of ze zich in een volgende raadsperiode weer verkiesbaar zou stellen? Jacquelien de Boer (28) uit Noord-Scharwoude weet het nog niet. ,,Ik ben erg in dubio. Het was naïef van me om te denken dat je als raadslid echt iets kunt veranderen in je dorp.’’

Door Sophie Kuitems - 10-1-2017, 16:12 (Update 10-1-2017, 16:12)

Zo’n vier jaar geleden sloot De Boer zich aan bij Hart voor Langedijk/D66. Eerst als burgerraadslid, in maart 2014 kreeg ze voldoende stemmen om een zetel te bemachtigen in de gemeenteraad van Langedijk.

Daar valt ze...