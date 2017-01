Gat van 5 miljoen in jeugdzorg Heerhugowaard

Foto Holland Media Combinatie Het Transferium in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Er dreigt in 2017 voor de gemeente Heerhugowaard een gat van vijf miljoen euro in het budget voor de jeugdzorg. Over 2016 komt het gat waarschijnlijk uit op 2,7 miljoen.

Door Gert van der Maten - 10-1-2017, 0:12 (Update 10-1-2017, 0:12)

Een belangrijke oorzaak is de aanwezigheid in Heerhugowaard van het Transferium, een gesloten instelling voor zware zorg aan jongeren met ernstige gedragsproblemen. Een zorgtraject daar kost per kind al gauw een ton of meer. Een andere oorzaak is dat het Rijk dit jaar minder gaat bijdragen.

Het Transferium heeft 64 plaatsen....