Gewapende overval op supermarkt Alkmaar

ALKMAAR - Een gewapende man heeft maandagavond rond half acht een overval gepleegd op een vestiging van Albert Heijn aan de Europaboulevard in Alkmaar. Na de overval is de man gevlucht.

Door Internetredactie - 9-1-2017, 20:51 (Update 9-1-2017, 21:14)

Wat de dader precies heeft buitgemaakt, is niet bekend. Bij de overval zou niemand gewond zijn geraakt.

Na het misdrijf is een Burgernetactie opgestart om de man zo snel mogelijk te vinden, maar dit heeft geen effect gesorteerd. Het gaat om een getinte man in zwarte kleding die een tas van de DekaMarkt bij zich droeg. Na de overval zou hij zijn vertrokken in de richting van winkelcentrum De Mare.

Wie de man ziet lopen wordt door de politie gevraagd niet zelf actie te ondernemen, maar om 112 te bellen.

De supermarkt is na de overval weer open gegaan voor publiek.