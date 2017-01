Onderweg: Dromend door Bergen

Normaal gesproken gaat hij op de fiets, maar vandaag meldt Henk de Rover zich voor de terugtocht naar Alkmaar bij de bushalte aan het Plein in Bergen. Grijs, grauw, koud en miezerig is het. Het is zelfs Henk te veel.

Door Rob Bakker - 9-1-2017, 18:16 (Update 9-1-2017, 18:16)

Wel heeft hij er inmiddels weer een flinke wandeltocht door het Bergerbos op zitten. Want dat kan altijd. ’Dromend door Bergen’, noemt Henk dat.

,,Inspiratie opdoen door gedachteloos rond te lopen in de natuur, dat is het. Of door het dorp Bergen zelf....