Bewindvoerder verkoopt huis moeder: zoon is tegen

BERGEN -

Door Gerard van Engelen - 9-1-2017, 17:31 (Update 9-1-2017, 17:31)

Ingewikkelde hersenkraker voor kortgedingrechter J. Gisolf: mocht bewindvoerder ’Bergen Bewind’ eind vorig jaar een woning van een dementerende vrouw verkopen zonder overleg en zonder ontbindende voorwaarden? En zo ja, mag Bergen Bewind dan eisen dat de inwonende zoon vertrekt?

Het betreft een Dienstwoning aan de Kanaaldijk in Bergen. Die was eigendom van een vrouw (77) die inmiddels in een verpleeghuis is opgenomen. Haar inwonende zoon heeft haar de afgelopen drie jaar als mantelzorger bijgestaan.

Maar volgens de bewindvoerder, M. de Wijn, heeft de zoon er ook mede voor gezorgd dat het kapitaal van zijn moeder bijna tot nul is geslonken. Tot juli vorig jaar heeft hij bijna 12 mille van moeders rekening opgenomen. Hij heeft de auto en de boot van moeder verkocht en bovendien lak aan de regel dat hij niet aan het geld mag komen: dat mag alleen de bewindvoerder.

De zoon weigert de dienstwoning te verlaten. Die is volgens hem onrechtmatig (want zonder overleg) verkocht. En hij vindt de verkoopprijs van drie ton te laag. Er ligt een taxatierapport van ruim vier ton.

Ondanks die bezwaren heeft de kantonrechter de verkoop goedgekeurd. De zoon is tegen dat besluit in beroep gegaan.

De bedrijfswoning hoorde ooit bij een aangrenzende manege die eind jaren negentig is verkocht en nu bestaat onder de naam Koole Dressage Horses. Het pand had op 28 december opgeleverd moeten worden.

De koper kan nu -wegens ingebrekestelling- een boete opeisen van 30 mille. Uitspraak 23 januari.