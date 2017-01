Zeer ziek bij acuut glaucoom

Glaucoom verloopt meestal zonder klachten, totdat de aanval van acuut glaucoom zich voordoet. Dan voel je je heel erg ziek.

Door Fokke Zaagsma - 9-1-2017, 14:48 (Update 9-1-2017, 14:48)

Een team van specialisten beantwoordt op NHD Gezond iedere week ingestuurde vragen over een medisch thema.

Deze week geeft oogarts Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland antwoord op lezersvragen over het oog. Hij gaat in op klachten over glaucoom, lichtflitsen en troebele vlekken in het oog.