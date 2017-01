Vrienden krijgen prent

jjfoto.nl / Jan Jong Cora Vries (links) en Ankie Postma met hun Koppermaandagprent van 2017.

ALKMAAR - ’Waar in een woelige wereld het oude Europa kreunt en politieke systemen kraken, biedt een krassende droge naald troost.’

Door Martien Douw - 8-1-2017, 22:00 (Update 8-1-2017, 22:00)

In een prozaïsche toespraak presenteerde Reinier Bakker zondag de Koppermaandagprent, het jaarlijkse relatiegeschenk van het Grafisch Atelier Alkmaar (GAA). Bakker is bestuurslid van de Stichting Vrienden van het GAA, dat zich ook in 2017 mag verheugen in volledige toekenning van subsidie.

Dat nieuws zorgde voor applaus tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie. En het applaus werd niet minder, toen de drie prenten van dit...