Onderscheiding voor Heilooër brandweerman

jjfoto.nl / Jan Jong Roland Klaver krijgt het lintje opgespeld.

HEILOO - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer in Heiloo heeft burgemeester Hans Romeyn zaterdagavond een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Roland Klaver.

Door Van onze verslaggever - 8-1-2017, 22:00 (Update 8-1-2017, 22:00)

Hij is inmiddels twintig jaar verbonden aan de vrijwillige brandweer in Heiloo en kreeg daarvoor in de kazerne aan het Rosendaal de versierselen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Daarnaast werd er afscheid genomen van Catharina Pal-Baumhauer, die zestien jaar vrijwilliger was, en van Pieterbas Nagengast (vijftien jaar). Zij ontvingen een vrijwilligersmedaille. Het korps zelf bestaat sinds kort 75 jaar.