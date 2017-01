Agressieve inbreker op heterdaad betrapt en aangehouden in Alkmaar

ALKMAAR - De politie heeft zaterdagavond een 22-jarige verdachte op heterdaad betrapt in de achtertuin van een woning aan het Jollenpad in Alkmaar. De man is aangehouden, maar verzette zich hevig.

De verdachte probeerde een agent met zijn inbrekerswerktuig te verwonden. Behalve gereedschap had hij een flinke buit bij zich. Waaruit de buit bestond, is niet bekend.

De politie kwam ter plaatse na een melding van een alerte bewoner.

De verdachte is een 22-jarige inwoner van Alkmaar. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Tegen hem zullen meerdere processen-verbaal worden opgemaakt.