Vertrouwen in de economie is terug

jjfoto.nl / Jan Jong Nieuwbouw in de Boekelerrmeer voor huurder Donghua (een Chinese multinational) vlakbij het AZ-stadion.

ALKMAAR - Je kunt als ondernemersclubs tijdens iedere nieuwjaarsreceptie wel vertellen dat de bestuursgrootte van gemeenten in de regio voor het bedrijfsleven nadelig is, maar als je niks in handen hebt, blijft het lastig redeneren. Vandaar dat het maandag tijdens ’Hallo 2017’, een ondernemerstreffen in het Afas-stadion, over een andere boeg wordt gegooid.

Door Winnie van Galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl - 8-1-2017, 22:22 (Update 8-1-2017, 22:22)

Frans Kramer, voorzitter van de Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar, komt met onderbouwde cijfers over hetgeen de regio in economisch opzicht laat liggen. Kramer: ,,Het gebrek aan bestuurlijke samenwerking begint...