Grote woningbrand in Bergen: man naar ziekenhuis, hond komt om

BERGEN - In een zomerhuis achter een woning aan de St. Antoniusstraat in Bergen is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. De bewoner van het zomerhuis raakte gewond toen hij zijn hond probeerde te redden. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De hond kwam bij de brand om

De brandweer, die met veel materieel was uitgerukt en steun kreeg van korpsen uit omliggende plaatsen, kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de hoofdwoning. De bewoonster van dat huis, een 84-jarige vrouw, bleef ongedeerd.

DNP.nu

De bewoner van het zomerhuis heeft bij zijn reddingsactie veel rook binnengekregen.

Het huis was net drie weken geleden gerenoveerd, melden buurtbewoners.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De Veiligheidsregio raadde aan om ramen en deuren gesloten te houden.

Inmiddels is de brandweer het vuur meester.