Grote brand in woning Bergen

BERGEN - In een woning aan de St. Antoniusstraat in Bergen is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. De bewoners zijn het huis uit.

De Veiligheidsregio meldt dat de brandweer is bezig met blussen. Een hoogwerker en extra materieel is aanrijdend ter ondersteuning.

Eén bewoner wordt door ambulancepersoneel behandeld.