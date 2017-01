15-jarig meisje uit Alkmaar vermist

ALKMAAR - Een 15-jarig meisje uit Alkmaar is sinds vrijdagmiddag vermist. De politie heeft, met behulp van Burgernet, de zoektocht ingezet.

Het meisje was in het zwart gekleed. Ze had een leren jas aan met skinny jeans en een Burberry sjaal. Ook heeft ze lang haar in een knot.

Heb jij wat gezien? Neem dan contact op met de politie.