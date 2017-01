2017: Het jaar van de initiatiefnemers

Foto Erna Faust Praktisch onderwijs, zoals dat volgens Fred Gardner nog veel meer zou moeten gebeuren: studenten van Inholland halen een windturbine uit elkaar.

Wat kunnen we, met 2016 in het achterhoofd, verwachten van het hagelnieuwe jaar 2017? Fred Gardner, Wim van Bokhorst en Cees Hiemstra behoren tot het snel aangroeiende legertje regiogenoten voor wie nadenken over de nabije toekomst dagelijkse kost is. Gevraagd naar de verwachtingen voor 2017 is er een gezamenlijke conclusie: de denkers, de creatieve initiatiefnemers en de praktische onderzoekers gaan weer meer ruimte en vrijheid opeisen.

Door Rob Bakker - 6-1-2017, 19:59 (Update 6-1-2017, 19:59)

De participatiemaatschappij is al weer een paar jaar oud. We beginnen er volgens Cees Hiemstra langzaam...