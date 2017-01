Twaalf geschilderde Kuipers bij elkaar

FotoJJFoto.nl/Jan Jong Bert Kuiper schildert Bert Kuiper. Op de achtergrond schilderijen van enkele van zijn broers.

HEERHUGOWAARD - Op verjaardagen maakte hij foto’s van zijn elf broers en zussen. Hij wilde hun portretten schilderen, legde hij hen uit. ,,’We zullen wel zien wat het wordt’, zei de een na de ander’’, vertelt Bert Kuiper nu. Zondag 15 januari komen ze allemaal naar het creativiteitscentrum Atelier 6 in Heerhugowaard om daar het eindresultaat te bekijken.

Door Arie Bergwerff - 6-1-2017, 20:17 (Update 6-1-2017, 20:17)

Kuiper is met zijn 76 jaar de oudste van het stel, geboren en getogen in buurtschap ’t Kruis. De jongste is 58 jaar. Het...