Expositie bij Koel 310 voor goed doel

ALKMAAR - De Friese kunstenaar Ton van Lieshout exposeert vanaf zondag bij Koel 310/Expo. De opbrengst gaat naar een goed doel: de bestrijding van kinderarbeid in Vietnam. Unicef zet zich hier voor in.

Door Rob Bakker - 6-1-2017, 15:09 (Update 6-1-2017, 15:09)

De actie gebeurt op verzoek van Van Lieshout.

Hij was tot aan zijn pensioen vakbondsbestuurder. Naast zijn werk schilderde hij altijd al aquarellen. Na zijn pensioen is hij abstract gaan werken.

De 89-jarige kunstenaar uit het Friese Raerd is nog steeds volop aan het werk. Zijn stijl is het best te omschrijven als abstract expressionistisch’. Behalve veelkleurige schilderijen maakt Van Lieshout ook collages. Tijdens de expositie is er à tien euro ook een kaartenbox te koop.

Op de laatste dag van de expositie, zondag 15 januari, is er vanaf 15 uur een veiling onder leiding van Nielsson Kooijman. Ook daarvan gaat de opbrengst naar Unicef. De organisatie van het evenement is in handen van Lief Langedijk.

Chris Duinmeijer schreef voor de opening van zondag 8 januari een gedicht. Bluegrassband Bluesum komt optreden.