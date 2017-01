Michael en puppy Lucy al een miljoen keer bekeken

Beeld uit het filmpje. Puppy Lucy leunt op de hals van Michael Barkey’s gitaar. Bekijk Fotoserie

HEERHUGOWAARD - ,,We zingen best mooi tweestemmig op dat filmpje, Linda en ik”, lacht de Heerhugowaardse muzikant en gitaarleraar Michael Barkey. ,,Maar het is de hond die het ’m doet.”

Door Gert van der Maten - 6-1-2017, 17:00 (Update 6-1-2017, 17:00)

Barkey doelt op het filmpje met puppy Lucy in de hoofdrol, dat inmiddels op Facebook en YouTube over de hele wereld al een miljoen keer is bekeken. ,,We hebben het in augustus opgenomen op het balkon en Lucy zat zo leuk bij me, dat Linda zei: ’ik film het even...