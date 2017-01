Benefiet Koedijk voor bestolen bloemist

Jan Jong Remco Schipper: „Die bloemenkar was alles wat ik nog had”

KOEDIJK - Koedijk komt in actie voor een dorpsgenoot die in een klap zijn hele onderneming kwijtraakte. De 44-jarige Remco Schipper, al 28 jaar bloemist, werd vlak voor kerst bestolen van zijn bloemenkar, waarmee hij in de Alkmaarse Daalmeer zijn waar verkocht. Om de gedupeerde ondernemer te redden is ontmoetingscentrum De Rietschoot een benefietactie gestart.

Door Kyrie Stuij - 7-1-2017, 7:27 (Update 7-1-2017, 7:27)

„Het is hartstikke lief”, zegt Schipper over de actie. Hij zit met zijn handen in het haar sinds de kar, een soort aanhangwagen die op locatie uitgeklapt...