Proost, op het leven

Foto’s Erna Faust Rob Hopman en Koert van Riemsdijk proosten op het leven. Bekijk Fotoserie

Het is zondagmiddag 3 januari 2016 om half vier als Koert van Riemsdijk (48) uit Schoorl in de tuin staat met zijn kinderen. Het alarm op de telefoon gaat af. Een reanimatie in zijn buurt. Hij laat alles uit zijn handen vallen en snelt naar de aangegeven plek, bij de plaatselijke tennisbaan.

Door Ype Minkema - 6-1-2017, 10:14 (Update 6-1-2017, 10:14)

Een half uur daarvoor haalt plaatsgenoot Rob Hopman de fiets uit de schuur en trapt naar het dorp om een paar boodschappen te halen bij de plaatselijke supermarkt. Gek, want...