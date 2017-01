Hans Sibbel zoekt naar het positieve

Foto Martin Oudshoorn Hans Sibbel.

Hans Sibbel vraagt meer aandacht ’voor mooie, leuke, grappige en fijne dingen’. ,,Alle grafieken tonen aan dat het de goede kant opgaat. Al het goede nieuws wordt echter overschaduwd door aanslagen en andere nare zaken. We kunnen alles met deze wereld maar we doen elkaar pijn, moorden er op los.” Hij ’preekt’ zondag 15 januari in de Grote Kerk van Alkmaar. Het thema is ’Geluk’ en de cabaretier belooft nu al een positieve boodschap.

In het Badhuis in de Indische buurt in...