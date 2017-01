Onderweg: Octopus-instelling

Op een van de laatste dagen van zijn zoveelste ’tussenperiode’ geniet Kevin van der Geer in de Alkmaarse Oosterhout van het zonnige winterweer. Dik ingepakt met wollen muts en sjaal zit hij op een bankje bij de vijver.

Door Rob Bakker - 5-1-2017, 17:09 (Update 5-1-2017, 17:09)

Binnenkort hervat Kevin zijn studie Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Inholland. Tot die tijd spant hij zich nog even vrijwillig in voor het Inholland Studententeam, dat open dagen en evenementen organiseert. Ook leerzaam,vindt hij. Want organiseren en plannen zijn nu eenmaal niet...