’Berenschot-avonden in Langedijk openbaar’

LANGEDIJK - Een meerderheid van de Langedijker gemeenteraad wil dat de drie bijeenkomsten met bureau Berenschot openbaar zijn. Een rondje langs verschillende raadsleden leert dat Dorpsbelang Langedijk, Kleurrijk Langedijk, HvL/D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA de deuren van de raadszaal open willen houden tijdens deze avonden.

Door Arie Bergwerff - 5-1-2017, 20:16 (Update 5-1-2017, 20:16)

Uit een e-mail van de griffier bleek dat de drie politiek bestuurlijke avonden over de bestuurlijke toekomst van Langedijk niet openbaar zouden zijn. Dat schoot bij Klaas Zwart (GroenLinks) en Wim Nugteren (ChristenUnie) in het verkeerde keelgat. Ook andere partijen blijken voor openbare bijeenkomsten.

Ger Nijman, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij Dorpsbelang Langedijk, zegt: ,,Wat mij betreft zijn de avonden gewoon openbaar. Wel vraag ik me af wat de toegevoegde waarde is voor de burger. Het zijn avonden zonder uitkomst. Ik kan me voorstellen dat de eerste avond besloten is. Die is bedoeld om als raad onze vragen neer te leggen bij Berenschot. Later volgen natuurlijk een forumavond en een raadsvergadering, die zijn openbaar.’’ Hij is afwachtend: ,,We krijgen geen stukken vooraf, wij worden ook verrast.’’

Dirk Boonstra (HvL/D66) vindt dat het proces rond de Langedijker toekomst zo open en transparant mogelijk moet zijn. ,,Als het gaat om financieel gevoelige cijfers kan het zijn dat je, bij wijze van uitzondering, voor vertrouwelijkheid kiest. Dit proces moet zoveel mogelijk openbaar zijn, we moeten de burger niet op voorhand uitsluiten.’’

Ook Marcel Reijven (PvdA) en Leon Schuijt (Kleurrijk Langedijk) dringen aan op openbaarheid. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk, vindt Reijven. Schuijt: ,,Als een meerderheid in de raad hier voor is, dan is dat gewoon te regelen.’’

Fractievoorzitter Hans de Graaf van coalitiepartij VVD heeft geen problemen met niet openbare avonden. ,,De avonden zijn vooral bedoeld om de raad te informeren. We kunnen dan toetsen of we nog op één lijn zitten, of het amendement wordt uitgevoerd. De zaak wordt nog behandeld in het forum en in de raad: de inwoners krijgen bij die gelegenheid het volle pond.’’

De Burgerrekenkamer Langedijk moppert in een reactie op de beslotenheid dat ’Langedijk ondergronds gaat’. In een mail aan de raadsleden wordt gesteld: ’Uw werk, uw vergaderingen, uw besluiten zijn publiek. Daarom wordt het ook zo genoemd: openbaar dus.’’