Voorzet Jos Rood voor nieuwe Middenweg

HEERHUGOWAARD - Het wemelt van de meedenkers in Heerhugowaard, zo blijkt. Is het niet over de spoortunnel in de Zuidtangent, dan is het wel over de herinrichting van de Middenweg bij winkelgebied Centrumwaard.

Door Gert van der Maten - 5-1-2017, 22:00 (Update 5-1-2017, 22:00)

Het riool tussen Beukenlaan en Van Veenweg wordt vernieuwd en dat is een mooie gelegenheid om de weg te herinrichten. De gemeente gaat met alle betrokkenen een ontwerp tekenen dat in maart 2018 klaar moet zijn. Wie alvast een goed idee heeft kan dat vanaf 12 februari elke donderdag...