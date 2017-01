Cold Turkey gaat voor eigen geluid

Foto Erna Faust De band vorig jaar, nog met Anna Wester (rechts in het midden). Bekijk Fotoserie

GROOTSCHERMER - Je kunt ze veel maken, maar probeer niet van ze te profiteren. Cold Turkey is glashelder in de tekst van de recent uitgebrachte eerste demo ’Don’t try to feed on me’. En als het aan de muzikanten ligt is het lang niet het laatste eigen nummer. Thomas van Walstijn, gitarist van de coverband: „Dit jaar willen we ons eigen werk de wereld in krijgen.”

Door Kyrie Stuij k.stuij@hollandmediacombinatie.nl - 5-1-2017, 22:44 (Update 5-1-2017, 22:44)

De bandleden komen onder meer uit Grootschermer en hebben een bewogen jaar achter de rug. Niet...